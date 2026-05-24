Avrupa Karate Şampiyonası'nda milli sporculardan gümüş madalya
Türkiye, Avrupa Karate Şampiyonası erkek takım kumitede gümüş madalya elde etti. Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen organizasyonda finalde İtalya ile karşılaşan milli takım, rakibine 3-0 mağlup oldu. Eren Akkurt, Ömer Faruk Yürür ve Kadir Furkan Genç'in çıktığı karşılaşmalarda üstünlük sağlayamayan ay-yıldızlı ekip, şampiyonayı Avrupa ikincisi olarak tamamladı.
Avrupa Karate Şampiyonası'nda Türkiye, erkek takım kumitede gümüş madalya kazandı.
Almanya'nın Frankfurt kentindeki Eissporthalle'de düzenlenen şampiyonanın son gününde Türkiye, erkek takım kumite finalinde İtalya ile karşı karşıya geldi.
Eren Akkurt-Matteo Avenzini (5-6), Ömer Faruk Yürür-Michele Martina (0-6) ve Kadir Furkan Genç-Daniele De Vivo (0-3) maçlarının 3'ünü de kaybeden Türkiye, rakibine 3-0 mağlup olarak Avrupa ikinciliğiyle yetindi.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA