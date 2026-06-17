Avrupa kupalarında kura heyecanı: Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir kiminle eşleşecek?

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Avrupa kupalarında ikinci eleme turu kura çekimleri bugün İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Kura çekimlerinde Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş ve UEFA Konferans Ligi'nde yer alacak Başakşehir'in rakipleri belli olacak.

Türk temsilcileri, Avrupa kupalarında grup aşamalarına kalma hedefi doğrultusunda ikinci eleme turundan itibaren sahne alacak.

Kura çekimlerinin ardından takımların eşleşmeleri netleşirken, ikinci eleme turu maçları UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 21-22 Temmuz ve 28-29 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde ise ikinci eleme turu karşılaşmaları 23 ve 30 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.