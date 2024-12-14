Avrupa Kupaları'nda Türk basketbol takımları galibiyet haftasına imza attı

Avrupa kupalarında 2024-2025 sezonunda Türkiye'yi temsil eden takımlardan erkeklerde 10, kadınlarda ise 4 takım yoluna devam ediyor. Erkekler THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, BKT Avrupa Kupası'nda Beşiktaş Fibabanka, Türk Telekom ve Bahçeşehir Koleji, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Karşıyaka, Aliağa Petkim ile Manisa Basket, FIBA Avrupa Kupası'nda ise TOFAŞ yer alıyor. Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Opet ve ÇBK Mersin, FIBA Avrupa Kupası'nda ise Galatasaray Çağdaş Faktoring ve Beşiktaş Türkiye adına parkeye çıkıyor.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta Galatasaray, Aliağa Petkim ve Manisa Basket'in gruplarında maç oynanmadı. BKT Avrupa Kupası'nda ise iki Türk takımı Beşiktaş Fibabanka ile Bahçeşihir Koleji karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı kazanan taraf Beşiktaş Fibabanka oldu. Türkiye'yi kadın basketbolunda temsil eden 4 takım da haftayı galibiyetle tamamlamayı başardı.

Türk takımlarının hafta içi Avrupa kupalarında oynadığı maçlar

Fenerbahçe Beko-Monaco (Fransa): 69-99

Anadolu Efes-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan): 93-67

BKT Avrupa Kupası

Türk Telekom-Aris (Yunanistan): 87-77

Beşiktaş Fibabanka-Bahçeşehir Koleji: 89-82

Basketbol Şampiyonlar Ligi:

Tenerife (İspanya)-Karşıyaka: 85-82

FIBA Avrupa Kupası

Porto (Portekiz)-TOFAŞ: 87-95

Kadınlar FIBA Avrupa Ligi

Perfumerias Avenida (İspanya)-ÇBK Mersin: 73-75

Fenerbahçe Opet-ZVVZ USK Prag (Çekya): 75-71

Kadınlar FIBA Avrupa Kupası:

Kızılyıldız (Sırbistan)-Galatasaray Çağdaş Faktoring: 72-95

InvestInTheWest Enea Gorzow (Polonya)-Beşiktaş: 64-80