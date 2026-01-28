AVRUPA LİGİ: FCBS Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, Avrupa Ligi serüveninde kritik bir mücadeleye çıkıyor. Avrupa'da grup aşamasında son maçına çıkacak olan temsilcimiz sahadan galibiyetle ayrılma peşinde... Bu önemli karşılaşmaya tanıklık etmek isteyenler "FCBS Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusunu sıkça yöneltiyor.

FCBS Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FCBS Fenerbahçe maçı 29 Ocak Perşembe saat 23.00'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe'de 3 eksik

FCSB mücadelesi öncesinde Fenerbahçe'de 3 eksik bulunuyor.

Sakatlıkları devam eden Levent Mercan ve Archie Brown, yarınki maçta forma giyemeyecek. Aston Villa karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen kaptan Milan Skriniar da Ramonya deplasmanında takımı yalnız bırakacak.

Bu isimlerin yanı sarı yeni transferler Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok da statü gereği forma giyemeyecek.

4. randevu

Fenerbahçe eski adı ile Steaua Bucureș ile 4 maç yaptı. Temsilcimiz bu maçların 2'sini alırken 1'inden de mağlubiyetle ayrıldı.