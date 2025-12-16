AVRUPA LİGİ: Fenerbahçe - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Ligi'nde mücadele veren Fenerbahçe 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile 12. sırada yer alıyor. Temsilcimizin bir sonraki rakibi ise Aston Villa... İlk 8 hedefi bulunan Sarı Kanarya seyircisi önünde İngiliz ekibini eli boş göndermenin planını yaparken taraftar da "Fenerbahçe - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorularına yanıt arıyor.

Fenerbahçe - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Aston Villa maçı 22 Ocak 2026 Çarşamba saat 20.45'te başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

İki takım 2 kez karşılaştı

Fenerbahçe ile Aston Villa bugüne dek 2 kez karşı karşıya geldi. Bu maçları Aston Villa 4-0 ve 2-0'lık skorlarla kazandı.