AVRUPA LİGİ: Fenerbahçe - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Avrupa Ligi'nde 7. maçlar oynanacak. Fenerbahçe sahasında Aston Villa'yı konuk edecek. Milyonlar bu mücadele hakkında bilgi almak isterken "Fenerbahçe - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu zaman zaman geliyor.
Avrupa Ligi'nde mücadele veren Fenerbahçe 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile 12. sırada yer alıyor. Temsilcimizin bir sonraki rakibi ise Aston Villa... İlk 8 hedefi bulunan Sarı Kanarya seyircisi önünde İngiliz ekibini eli boş göndermenin planını yaparken taraftar da "Fenerbahçe - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorularına yanıt arıyor.
Fenerbahçe - Aston Villa maçı 22 Ocak 2026 Çarşamba saat 20.45'te başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.
İki takım 2 kez karşılaştı
Fenerbahçe ile Aston Villa bugüne dek 2 kez karşı karşıya geldi. Bu maçları Aston Villa 4-0 ve 2-0'lık skorlarla kazandı.