AVRUPA LİGİ HEYECANI... Viktoria Plzen Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB muhtemel ilk 11'i...

Avrupa Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam takımlar kıyasıya bir mücadele verecek. Fenerbahçe de Çekya ekibi Viktoria Plzen ile karşı karşıya gelecek. Sarı Kanarya'nın hedefi deplasmanda 3 puanı hanesine yazdırmak... Peki, Viktoria Plzen Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Viktoria Plzen Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Viktoria Plzen FK - Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı bu akşam saat 23.00'te başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Hollanda Futbol Federasyonu’ndan Allard Lindhout yönetecek.

Muhtemel 11'ler

Viktoria Plzen: Jedlicka, Paluska, Dweh, Jemelka, Souare, Zeljkovic, Memic, Cerv, Ladra, Adu, Durosinmi.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Jayden, Archie, Alvarez, Oğuz, İsmail, Asensio, Kerem, Talisca.

Fenerbahçe, Plzen deplasmanına tam kadro gidiyor

UEFA Avrupa Ligi’nde bugün Viktoria Plzen’e konuk olacak Fenerbahçe, Çekya deplasmanına eksiksiz kadroyla çıkıyor. Sarı-lacivertlilerde yalnızca kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kafilede yer almayacak. UEFA listesinde bulunan tüm oyuncular maçta forma giyebilecek.

Avrupa’da 294. sınav

Fenerbahçe, bugünkü karşılaşmayla Avrupa kupalarındaki 294. maçına çıkacak. Bugüne kadar Avrupa sahnesinde 293 kez boy gösteren sarı-lacivertliler, bu süreçte 116 galibiyet, 62 beraberlik ve 115 yenilgi aldı.

Rakip ağlara 401 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 416 gol gördü.