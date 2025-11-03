AVRUPA LİGİ: Viktoria Plzen FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hem Avrupa'da hem de ligde Fenerbahçe art arda galibiyetler alıyor. Sarı kanarya son olarak Beşiktaş derbisinde aldığı 3 puanla büyük bir moral depoladı. Şimdi sırada Viktoria Plzen engeli var. Taraftar "Viktoria Plzen FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorularına yanıt arıyor.

Viktoria Plzen FK - Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Viktoria Plzen FK - Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı 6 Kasım Perşembe saat 23.00'te başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Temsilcimiz Fenerbahçe, Viktoria Plzen 2 maça çıktı. Bu mücadelelerden temsilcimiz 1 galibiyet 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.