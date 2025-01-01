Avrupa Ligi'nde 19'uncu hafta maç programı belli oldu! Türk derbisi damga vuracak
Avrupa basketbolunun bir numaralı kulüp organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde 19'uncu hafta yarın başlıyor. Bu hafta İstanbul'da Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşılaşacak. Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 19. hafta maçlarının tarihleri ve saatleri de belli oldu.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde 19'uncu hafta, yarın ve 3 Ocak Cuma günü oynanacak maçlarla devam edilecek.
Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, 3 Ocak Cuma günü Türk derbisinde karşı karşıya gelecek.
THY Avrupa Ligi'nde çıktığı son 6 müsabakada yalnızca 1 kez kazanan Fenerbahçe Beko, 1 maç eksiğiyle 6. sırada bulunuyor. Anadolu Efes ise son 4 maçta elde ettiği 3 galibiyet ile sarı-lacivertli rakibinin bir basamak altında haftaya 7. sırada giriyor.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.
Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı son şampiyon Panathinaikos AKTOR ise 3 Ocak Cuma günü İtalya temsilcisi Virtus Segafredo Bologna'yı konuk edecek.
Avrupa Ligi 19'uncu hafta fikstürü
Yarın:
21.00 Zalgiris (Litvanya)-Olympiakos (Yunanistan)
22.00 LDLC ASVEL (Fransa)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)
22.00 ALBA Berlin (Almanya)-Monaco (Fransa)
22.30 Baskonia (İspanya)-Kızılyıldız (Sırbistan)
3 Ocak Cuma:
20.45 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes
22.15 Paris Basketbol (Fransa)-Barcelona (İspanya)
22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Virtus Segafredo Bologna (İtalya)
22.30 Partizan (Sırbistan)-Maccabi Playtika (İsrail)
23.00 Real Madrid (İspanya)-Bayern Münih (Almanya)