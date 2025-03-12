Avrupa Ligi'nde büyük gün! Çeyrek finalistler belli oluyor
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları yarın oynanacak. Maçların ardından çeyrek finale çıkan takımlar belli olacak. Fenerbahçe, 3-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında yarın İskoçya ekibi Rangers'ı yenerse turu geçecek.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları yarın oynanacak.
Organizasyonda yoluna devam eden tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, 3-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında yarın İskoçya ekibi Rangers'a konuk olacak.
Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını çeyrek finale yazdıracak.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:
20.45 Lazio (İtalya)-Viktoria Plzen (Çekya) (2-1)
20.45 Olympiakos (Yunanistan)-Bodo/Glimt (Norveç) (0-3)
20.45 Eintracht Frankfurt (Almanya)-Ajax (Hollanda) (2-1)
20.45 Athletic Bilbao (İspanya)-Roma (İtalya) (1-2)
23.00 Tottenham (İngiltere)-AZ Alkmaar (Hollanda) (0-1)
23.00 Manchester United (İngiltere)-Real Sociedad (İspanya) (1-1)
23.00 Olimpik Lyon (Fransa)-FCSB (Romanya) (3-1)
23.00 Rangers (İskoçya)-Fenerbahçe (3-1)