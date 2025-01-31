Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray turladı, Beşiktaş veda etti

UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kritik maçları tamamlandı.

Galatasaray, deplasmanda Ajax'a 2-1 mağlup olarak 14. sıraya geriledi ve son 16 turu için play-off oynamak zorunda kaldı.

Fenerbahçe deplasmanda Midtjylland'ı 2-2 berabere kalarak play-off biletini kaparken, Beşiktaş ise Twente'ye 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Galatasaray'ın ilk yenilgisini aldı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaştı. Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da oynanan karşılaşmayı 2-1 Ajax kazandı.

Karşılaşmanın ilk golü Traore’den geldi. Traore, 25. dakikada topu ağlara göndererek Ajax’ı öne geçirdi. İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı. 58. dakikada Anton Gaaei'nin ortasında Berkan'dan seken topu kontrol eden Brobbey tek pasla Fitz-Jim'i gördü, Fitz-Jim sağ çaprazdan topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. Fitz-Jim arayı açtı. Galatasaray, Ajax’a 2-1 mağlup oldu.

Galatasaray, Play-off aşamasında Midtjylland ya da AZ Alkmaar ile karşılaşacak.

Sarı-kırmızılılar bu aşamayı geçmesi durumunda Avrupa Ligi son 16 turunda Manchester United ya da Tottenham'ın rakibi olacak.

Fenerbahçe play-off biletini kaptı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Danimarka'nın Midtjylland ekibiyle deplasmanda karşı karşıya geldi. Danimarka'nın Herning şehrindeki MCH Arena'da oynanan müsabaka 2-2 berabere bitti

Karşılaşmanın ilk golü Diao’dan geldi. 28. dakikada Midtylland sol kanattan köşe vuruşu kazandı. Yapılan köşe vuruşunda Diao'nun vuruşu ağlara gitti. 39. dakikada Fred'in kaptığı topta sol kanatta topla buluşan Dzeko, harika bir ara pası attı. Youssef En-Nesyri kalecinin üstünden topu aşırtarak muazzam bir gol attı! En-Nestri skoru eşitledi. İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı. İkinci yarının başında 46. dakikada Szymanski'nin sol kanattan ortasında Dzeko, ayağının altında dokunarak topu ağlara gönderdi. Fenerbahçe, Dzeko’nun golüyle öne geçti. 86. dakikada Andreasen topu ağlara gönderdi. Karşılaşma 2-2 berabere bitti.

Fenerbahçe, play-off aşamasında Bodo/Glimt ya da Anderlecht ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertliler bu aşamayı geçmesi durumunda son 16 turunda Olympiakos ya da Rangers'ın rakibi olacak.

Beşiktaş Avrupa Ligi’ne veda etti

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 8. ve son hafta maçında Hollanda temsilcisi Twente ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Twente Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 1-0 Twente kazandı.

İlk yarıda gol sesi çıkmadı. 76. dakikada Rots topu Beşiktaş’ın ağlarına gönderdi. Siyah-beyazlı takım Avrupa Ligi’ne veda etti.