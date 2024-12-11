Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın geliri ne kadar olacak? Türkiye zirvede!

UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi'nin ardından 565 milyon euroluk gelir pastasıyla Avrupa'daki kulüpler için büyük bir kaynak olmayı sürdürüyor.

Türk takımları yarın altıncı maçlarına çıkmaya hazırlanırken, Türkiye üç takımla toplam 52,1 milyon euro gelirle ilk sırada yer alıyor.

Türkiye'yi 42,3 milyon euroyle Hollanda takip ederken, üçüncü sırada 41,7 milyon euroyle İspanya yer alıyor. Son sırada 4,6 milyon euroyla Ukrayna var.

Takım bazında İtalya'nın Lazio kulübü 24.7 milyon euroluk geliriyle ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada 24.3 milyon euroyla İspanya'dan Athletic Bilbao bulunurken, üçüncülükte 23.9 milyon euroyle Alman takımı Eintreicht Frankfurt var.

CNBC-e'nin haberine göre Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, 23.2 milyon euroluk gelir potansiyeliyle dördüncü sırada yer aalıyor. Fenerbahçe'nin gelir potansiyeli 18 milyon euro; Beşiktaş'ınki ise 10.9 milyon euro seviyesinde.

Fenerbahçe bugün saat 18:30 İspanya'nın Athletic Bilbao takımıyla karşılaşacak. Galatasaray yarın saat 20:45'te İsveç'in Malmö ekibiyle, Beşiktaş ise saat 23:00'te Norveç'te Bodo/Glimt'le oynayacak.