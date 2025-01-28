Avrupa Ligi'nde kritik gece: Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarının hakemleri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde kader gecesi... Son hafta karşılaşmalarında Twente - Beşiktaş, Midtjylland -Fenerbahçe ve Ajax-Galatasaray arasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde kader haftası... Temsilcilerimiz perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında kader maçına çıkacak.
UEFA, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın maçlarında düdük çalacak hakemleri açıkladı.
İşte temsilcilerimizin oynayacağı müsabakaları yönetecek hakemler:
30 Ocak Perşembe:
23.00 | Midtjylland - Fenerbahçe | Luis Godinho (Portekiz Futbol Federasyonu)
23.00 | Ajax - Galatasaray | Jesus Gil Manzano (İspanya Futbol Federasyonu)
23.00 | Twente - Beşiktaş | Szymon Marciniak (Polonya Futbol Federasyonu)