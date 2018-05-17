Avrupa Ligi'nin şampiyonu belli oldu

17 Mayıs 2018

UEFA Avrupa Ligi finalinde Fransa'nın Olympique Marsilya takımını 3-0 yenen İspanyol kulübü Atletico Madrid, şampiyon oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı kupasının sahibi, Fransa'nın Lyon kentinde oynanan maçla belirlendi. Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone cezası nedeniyle Lyon Stadı'ndaki finali, tribünden izledi.

Marsilya, 4. dakikada Dimitri Payet, 6. dakikada ise Adil Rami ile gole yaklaştı ancak skor tabelasını değiştiren taraf, 21. dakikada Atletico Madrid oldu. Marsilyalı Andre Zambo Anguissa, kalecisi Steve Mandanda'nın pasını kontrol edemeyince top önünde kalan Antoine Griezmann, Atletico'yu 1-0 öne geçirdi.

32. dakikada sakatlanarak yerini Maxime Lopez'e bırakmak zorunda kalan Marsilya kaptanı Payet, gözyaşlarına hakim olamadı.

Soyunma odasına 1-0 üstün giden Atletico Madrid, ikinci yarıya da hızlı başladı. 49. dakikada Koke'nin ara pasıyla ceza yayının sağında topla buluşan Griezmann, birkaç metre sürdüğü topun dibine girerek kendisinin ve takımının 2. golüne imza attı: 0-2.

Atletico Madrid, farkın 2'ye çıkmasının ardından oyunun temposunu düşürmeyi başardı.

Son 10 dakikada baskısını artıran Olympique Marsilya, 81. dakikada oyuna sonradan giren Kostas Mitroglou, 84. dakikada ise Jordan Amavi ile girdiği pozisyonlardan sonuç alamadı.

Mitroglou'nun, sağ kanattan gelen ortaya yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Jan Oblak'ı geçen top direkten döndü. Amavi'nin ceza sahası dışından çektiği sert şutta da top Oblak'ta kaldı.

89. dakikada Koke'nin pasıyla penaltı noktasının birkaç metre sağında topla buluşan Atletico Madrid kaptanı Gabi, takımının sahadan 3-0 galip ayrılmasını sağladı.

Kupanın sahibi olan Atletico Madrid, İspanya ligini ilk 4'te bitirmeyi garantilediği için gelecek sezon Avrupa Ligi şampiyonu kontenjanından UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını, UEFA ülke sıralamasında 5. olan Fransa'da ligi 3. bitiren takım elde edecek.

Atletico 3. kez kupanın sahibi

Atletico Madrid, daha önce UEFA Kupası, 9 sezondur da UEFA Avrupa Ligi olarak düzenlenen kupayı, 3. kez müzesine götürdü.

İspanyol temsilcisi, 1962 Avrupa Kupa Galipleri Kupası, 2010 ve 2012 UEFA Avrupa Ligi'nden sonra tarihindeki 4. Avrupa kupasını kazandı.

Fransız kulüpleri, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 5. finalden de eli boş döndü.

Kaynak: AA