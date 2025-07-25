Avrupa Para Gençlik Oyunları'nın açılış töreni gerçekleştirildi

Cebeci Spor Kompleksi'ndeki tören, oyunlar için çekilen, İstanbul'un sembol yapılarının yer aldığı film gösteriminin yayınlanmasıyla başladı. Tanıtım filmi ve tanıtım müziği, İlker Ulubey tarafından yapay zekayla üretildi.

Oyunların maskotu Gli'nin sahaya gelmesinin ardından takımlar da yürüyüşünü yaparak tribünleri ve protokolü selamladı.

Türkiye, Azerbaycan, Bosna Hersek, Macaristan, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Estonya, Faroe Adaları, Finlandiya, Gürcistan, Fransa, Almanya, Büyük Britanya, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Moldova, Karadağ, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, Ukrayna ve Yunanistan takımlarından 650'nin üzerinde sporcu, açılış seremonisinde yer aldı.

"Türkiye artık 2036'ya hazırdır ve hak etmektedir"

Açılış seremonisinde konuşan Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, Türkiye'de ilk kez düzenlenen Avrupa Para Gençlik Oyunları'na ev sahipliği yapmanın gururunu ve heyecanını yaşadıklarını vurguladı.

Avrupa Paralimpik Komitesi'nin 7.'sini düzenlediği oyunların en geniş katılımlısının İstanbul'da yaşandığına dikkati çeken Aksu, 33 ülkeden 650'nin üzerinde sporcunun oyunlarda yer aldığını belirtti.

Oyunlarda yer alan sporcuların her türlü övgüyü hak ettiğinin altını çizen Aksu, şöyle konuştu:

"Sizler azmin, kararlığın ve sınır tanımazlığın en güzel örneğisiniz. Asıl başarı insanın kendi sınırlarını zorlaması ve hayallerinin peşinden gitmesidir. İstanbul bu oyunlarla birlikte 2036 olimpiyatları ve paralimpik oyunları için önemli bir referans sahibi olmuştur. Türkiye artık 2036'ya hazırdır ve hak etmektedir. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi olarak üstlendiğimiz rolün bilincindeyiz. Sadece sporcularımızı değil, tüm ülkemizi oyunlara hazırlıyoruz. 2036 vizyonu sadece spor organizasyonuna ev sahipliği yapmak değil, paralimpik hareketin ruhunu da toplumla birlikte yaşamaktır. Tarihin en yüksek katılımlı oyunların düzenlenmesi için aylardır büyük emek veriyoruz. Avrupa Paralimpik Komitesi'ne, ulusal ve uluslararası paydaşlara, gönüllülere yürekten teşekkür ediyorum."

Murat Aksu'nun ardından kürsüye çıkan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan, İstanbul'un Avrupa ve dünyanın en önemli spor merkezlerinden birisi olduğunu vurguladı.

Sporcuların çok önemli çalışmaların ardından başarılar yaraladığını dile getiren Aslan, "Başarının tesadüf olmadığını, arkasında büyük bir özverinin olduğunu en iyi bu salonda bulunanlar biliyordur. Sporcuların göstereceği performans, yıllarca süren büyük bir emeği yansıtıyor. Sporcular büyük bir heyecanla hazırlandı. Hepimizi ilgilendiren en büyük başarı bugün burada bir arada olmaktır. Sizleri en iyi şekilde ağırlamak ve şehrimizi en iyi şekilde tanıtmak bizler için çok önemli. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nı, Türkiye Paralimpik Komitesi'ni bu organizasyon için gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.

"İstanbul 2025, sayısız saatlik emeğin sonucudur"

Avrupa Paralimpik Komitesi Başkanı Raymon Blondel, oyunlanda yer alan sporcu, antrenör ve aileleri selamladı.

Herkesin büyük hayaller kurabileceği, sınırları zorlayabileceği, bunu yaparken de eğlenebileceği bir ortam hedeflediklerini söyleyen Blondel, "Herkesin İstanbul 2025'e dönüp bakmasını ve 'Bu harika yolculuğun başlangıcıydı' ya da 'Bu yolda önemli bir adımdı' demesini istiyoruz. Sahne arkasındaki herkes sizlerin ufkunu açmak için çalıştı. İstanbul 2025, sayısız saatlik bir emeğin sonucudur. Bu nedenle sayın Murat Aksu'ya, Serkan Baltacı ve tüm ekibine, uluslararası federasyonlara, İstanbul ve Türkiye topluluğuna teşekkür ediyorum." açıklamasını yaptı.

AK Parti İzmir Milletvekili ve Eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da sözlerine "Dünya başkenti İstanbul'a hoşgeldiniz." diyerek başladı.

Sporun gücüne dikkati çeken Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Karşımda tablo var, bu da kahramanların tablosu, engellere meydan okuyanların tablosu, kardeşliği, sabrın, inancın, dayanışmanın tablosu. Bu tabloda emeği olan sporcuları, ailelerini, antrenörleri, kulüplerini ve paralimpik komiteyi saygıyla selamlıyorum. Sporun bu gücüyle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da engelleri birlikte aşacağız."

Açılış seremonisi dans gösterisi ve ışık şovlarıyla devam etti. Seremonide, oyunların maskotu Gli'nin de İstanbul'u gezdiği özel video izletildi.