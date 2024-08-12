Avrupa Triatlon Kupası'nda ülkemizi temsil edecek isimler belli oldu
İstanbul'da 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Triatlon Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular açıklandı. Türkiye Triatlon Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, elit kategoride standart mesafede koşulacak yarışta erkeklerde 6, kadınlarda 1 sporcunun ismi belli oldu.
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Milli takım adına erkeklerde Gültigin Er, Enes Kızılcık, Batuhan Sağın, Burak Çağdaş, Abdurrahman Yazıcı ve Emir Aracı, kadınlarda ise Sinem Francisca Tous Servera ter dökecek.
Ay-yıldızlı ekibin antrenör ekibinde ise Zekeriya Yücetürk, Gürkan Öztürk, Mehtap Demircioğlu ve Alper Tolga Köksoy yer alacak.