Avrupa'da 272. kez sahne alacak! Fenerbahçe - Lugano maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Spor Kulübü, bugün UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçı kapsamında İsviçreli temsilci Lugano ile karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe - Lugano maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın İsviçre'nin Lugano ekibini konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 272. karşılaşmasına çıkacak.
Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 271 müsabakada 108'er galibiyet ve mağlubiyet yaşarken, 55 kez sahadan beraberlikle ayrıldı.
Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 370 kez havalandırırken, kalesinde ise 387 gol gördü.
Şampiyonlar Ligi elemelerinde 36. sınav
Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonundaki elemelerde yarın 36. maçını oynayacak.
Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde daha önce yaptığı 35 müsabakada 13 galibiyet elde ederken, 11'er beraberlik ve yenilgi yaşadı.
Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda 52 gol atarken, kalesinde 42 gole engel olamadı.
Fenerbahçe - Lugano maçı saat kaçta, hangi kanalda?
İlk maçı deplasmanda 4-3 kazanan Fenerbahçe ve Lugano arasında oynanacak karşılaşma saat 20:00'da başlayacak. Karşılaşma Exxen platformu üzerinden canlı yayınlanacak.