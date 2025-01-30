Avrupa'da 860. kez karşılaşacaklar! Anadolu Efes-Olympiakos maçı yarın oynanacak
Basketbol THY Avrupa Ligi'nnde Anadolu Efes, yarın deplasmanda Olympiakos ile karşılaşacak. Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 22.15'te başlayacak.
THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında Anadolu Efes-Olympiakos maçı yarın oynanacak. TSİ 22.15'te başlayacak karşılaşma iki takımın Avrupa'da 860. maçı olacak.
Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 859 karşılaşmada 483 galibiyet elde etti, 376 yenilgi yaşadı.
Anadolu Efes 12. sırada
Avrupa Ligi'nde 23 maçta 11 galibiyet, 12 mağlubiyet alan lacivert-beyazlılar, averajla 12. sırada yer alıyor. Yunan ekibi ise 16 galibiyet, 7 mağlubiyet ile ligde lider konumda bulunuyor.
Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde ise 612. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 611 müsabakanın 326'sını kazandı, 285'inden mağlubiyetle ayrıldı.