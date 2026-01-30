Google Haberler

Avrupa’da kura günü: Galatasaray ve Fenerbahçe’nin rakipleri bugün belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde son 16 play-off turu kuraları bugün İsviçre’nin Nyon kentinde çekilecek; temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Avrupa yolculuğundaki rakipleri netleşecek.

Cihan Oruçoğlu
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 play-off turu kuraları TSİ 14.00’te çekilecek. Lig aşamasını 10 puanla 20. sırada tamamlayan Galatasaray, play-off biletini alarak yoluna devam etti. Sarı-kırmızılıların bu turdaki muhtemel rakipleri Atletico Madrid ve Juventus olacak.

Lig etabını ilk 8 sırada tamamlayan Arsenal, Bayern Münih, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting ve Manchester City doğrudan son 16 turuna yükselirken; 9-24. sıralar arasında yer alan ekipler play-off turunda mücadele edecek. Şampiyonlar Ligi finali ise 30 Mayıs’ta Budapeşte’de oynanacak.

Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe için kura saati

UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 play-off turu kura çekimi ise TSİ 15.00’te yapılacak. Lig aşamasını 12 puanla 19. sırada tamamlayan Fenerbahçe, play-off turuna kalan ekipler arasında yer aldı. Sarı-lacivertlilerin bu turdaki muhtemel rakipleri Nottingham Forest ve Viktoria Plzen olarak öne çıkıyor.

Avrupa Ligi’nde ilk 8 sırayı alan Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Real Betis, Porto, Braga, Freiburg ve Roma doğrudan son 16 turuna yükseldi. Play-off karşılaşmaları 19 ve 26 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Final İstanbul’da oynanacak

UEFA Avrupa Ligi finaline ise 20 Mayıs’ta İstanbul ev sahipliği yapacak. Final karşılaşması, Beşiktaş’ın maçlarını oynadığı Tüpraş Stadı’nda gerçekleştirilecek.

