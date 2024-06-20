Avrupa'da manşetleri süsledi: Futboldaki 'Arda Güler rüzgarı' EURO 2024 ile şiddetini artırdı!

EURO 2024 F Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımımız, geçtiğimiz gün Gürcistan ile oynadığı maçı 3-1 kazandı. Karşılaşmada 1-1'lik beraberliği bozan golü atan Arda Güler'in şutu sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da büyük ses getirdi. Avrupadaki pek çok spor gazetesi genç yetenek Arda Güler'in golünü ve performansını manşetlerine taşıdı.

İşte Avrupalı spor gazetelerinin Arda Güler hakkında attığı başlıklardan bazıları şöyle:

* İspanyol Sport: Arda Güler, Avrupa Futbol Şampiyonası'na stratosferik bir golle giriş yaptı.

* İspanyol Mundo Deportivo: Arda Güler'in sanat eseri düğümü çözdü.

* İspanyol Marca: Cristiano'yu görecektik ama ortaya Arda Güler çıktı.

* İspanyol AS: Arda Güler'den Mesut Özil'i bile çıldırtan gol.

* İngiliz Daily Mail: Arda’nın sansasyonel golü büyüleyici maçı çözdü.

* İngiliz The Sun: Euro 2024’ün gerilim filminde Arda turnuvanın en iyi golünü attı.

* İngiliz The Guardian: Arda fırtınalı maça attığı golle şimşekler çaktırdı.

* Alman Bild: Önce şiddetli yağmur, sonra fırtınalı oyun ve Arda’nın rüya golü.

* Alman SPORT 1: Sihirli goller, Türkiye’nin Avrupa şampiyonasına mükemmel başlamasını sağladı.

* Fransız L’Equipe: Türkiye’den Arda Güler ile iyi başlangıç.

* Fransız Le Figaro: Arda Güler parladı, Kvaratskhelia çaresiz kaldı.

* İtalyan SKY Sport: Arda Güler’in büyüsü belli oldu.

* Portekizli Abola: Türklerin altın çocuğu Arda Güler.

* Portekizli Record: Arda, gol atarak Ronaldo’nun rekorunu çaldı.

* Portekizli SAPO: Portekiz’in dikkatine! Türkiye, Gürcistan’ı mağlup etti.

Herkes Arda Güler'in ismini 'Googleladı'

Google’ın verilerine göre Arda Güler ismi global çapta büyük bir arama artışı yaşadı. Arda Güler'in ismi Google değerleri arasında en yüksek seviye olan 100’e ulaşıldı.

Arda Güler, BBC'nin 'EURO 2024'ün ilk hafta öne çıkan isimleri' listesinde

İngiliz yayın kuruluşu BBC tarafından EURO 2024'ün ilk haftasında öne çıkan isimler arasında Arda Güler'de yer aldı. Listenin tamamı ise şöyle:

Arda Güler: Gürcistan maçın da turnuvanın en güzel golüne aday bir gol attı. Avrupa Şampiyonası’ndaki ilk maçında gol atan en genç isim oldu.

Jude Bellingham: 21 yaşına gelmeden önce üç büyük uluslararası turnuvada boy gösteren ilk Avrupalı oyuncu oldu. Sırbistan karşısında galibiyetini getiren golü attı.

Lamine Yamal: İspanya’nın 3-0’lık Hırvatistan zaferinde kilit rol oynadı ve 16 yaşında Avrupa Şampiyonası’na çıkan en genç oyuncu oldu.

Jamal Musiala: Almanya’nın açılış günü galibiyetinde dikkat çekti.

* Florian Wirtz: Almanya adına bir Avrupa Şampiyonası’nda gol atan en genç oyuncu oldu.