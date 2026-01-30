UEFA ülke puan durumu... Türkiye UEFA ülke puan durumunda kaçıncı sırada?

Türkiye’yi Avrupa kupalarında temsil eden Galatasaray ile Fenerbahçe, yer aldıkları turnuvalarda lig aşamasının son hafta maçlarını oynadı.

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında deplasmanda Manchester City ile karşı karşıya geldi. Galatasaray, mücadeleden 2-0 mağlup ayrılmasına rağmen lig etabını ilk 24 takım arasında tamamlayarak play-off bileti aldı. Temsilcimiz, play-off turunda Juventus ya da Atletico Madrid ile eşleşecek.

Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Ligi son haftasında Romanya’da FCSB deplasmanına çıktı. Karşılaşma 1-1’lik eşitlikle sonuçlanırken, sarı-lacivertliler lig etabını 19. sırada tamamladı. Fenerbahçe, play-off turunda Nottingham Forest veya Viktoria Plzen ile mücadele edecek.

Bu karşılaşmaların ardından UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi. Türkiye, 49.525 puanla 9. sırada yer aldı.

UEFA ülke puanı sıralaması (ilk 12):

1- İngiltere – 110.631

2- İtalya – 96.303

3- İspanya – 90.019

4- Almanya – 87.154

5- Fransa – 78.429

6- Portekiz – 68.467

7- Hollanda – 66.596

8- Belçika – 60.350

9- Türkiye – 49.525

10- Çekya – 47.175

11- Yunanistan – 46.263

12- Polonya – 44.500