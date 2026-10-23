UEFA ülke sıralaması puan durumu... Türkiye kaçıncı sırada ve puanı kaç?

Avrupa'da Türk takımlarının kârlı haftası: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi
Avrupa kupalarında mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un maçlarının ardından UEFA ülke puanı sıralaması yeniden şekillendi. Türk temsilcilerinin aldığı sonuçlar sonrası Türkiye'nin listedeki yeri belli oldu.
Avrupa kupalarında ikinci hafta karşılaşmalarının tamamlanmasıyla UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Galatasaray ve Trabzonspor'un galibiyetle tamamladığı haftada Fenerbahçe ile Beşiktaş sahadan beraberlikle ayrıldı.
Galatasaray ve Trabzonspor'dan galibiyet
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lille'e konuk olan Galatasaray, rakibini 4-2 mağlup ederek organizasyondaki ilk galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri Yunus Akgün, Batrakov, Torreira ve Osimhen kaydetti.
UEFA Konferans Ligi'nde ise Trabzonspor, sahasında ağırladığı Hearts'ı Salah ve Dju'nun attığı gollerle 2-0 yendi. Bordo-mavililer, ikinci maçından da galibiyetle ayrılarak puanını 6'ya çıkardı.
Fenerbahçe ve Beşiktaş berabere kaldı
Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, sahasında Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı. Oğuz Aydın ve Mason Greenwood'un golleriyle sahadan bir puanla ayrılan sarı-lacivertliler, toplam puanını 2'ye yükseltti.
UEFA Avrupa Ligi'nde Crystal Palace ile karşılaşan Beşiktaş ise rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlıların gollerini Ndidi ve Olaitan kaydederken, Beşiktaş puanını 7 yaptı.
UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin yeri
Avrupa kupalarında haftanın tamamlanmasının ardından güncellenen UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye, 52.275 puanla 9. sırada yer aldı.
İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:
1- İngiltere – 106.463 puan
2- İtalya – 90.732 puan
3- İspanya – 85.868 puan
4- Almanya – 83.973 puan
5- Fransa – 71.010 puan
6- Portekiz – 67.350 puan
7- Belçika – 62.450 puan
8- Hollanda – 55.395 puan
9- Türkiye – 52.275 puan
10- Yunanistan – 46.612 puan
11- Çekya – 45.725 puan
12- Polonya – 45.725 puan