Avrupa’nın 5 büyük liginde depremzedeler için saygı duruşu

İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya’daki liglerde başlama düdüğü, Türkiye’nin yasının paylaşıldığı 1 dakikalık saygı duruşunun ardından çalındı.

İngiltere ve Almanya ligi ekipleri, ayrıca siyah pazubant ile sahaya çıktı. UEFA, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) 150 bin euro bağışta bulunurken; Hollanda liginde ilginç bir diyalog yaşandı.

Ronaldo ve Messi'nin imzalı formaları açık artırmada

Bir Az Alkmaar taraftarı, takım kaptanı Jordy Clasie’den formasını istedi. Clasie “Formam Türk depremzedeler için satışa çıkacak” dedi, yerine montunu verdi.

Milli futbolcu Merih Demiral’ın başlattığı yardım kampanyasına dünyaca ünlü futbolcular katıldı. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Paulo Dybala, Neymar, Karim Benzema, Kylian Mbappe, Erling Haaland, Harry Kane, Antoine Griezmann ve Eden Hazard’ın imzalı formaları depremzeler için açık artırma ile satışa çıkarılacak.