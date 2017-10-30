Avrupa'nın 5 büyük liginde liderler değişmedi

30 Ekim 2017

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ülkesi olarak kabul gören İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi.

İngiltere'de Manchester City, İspanya'da Barcelona, Almanya'da Bayern Münih, İtalya'da Napoli, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Premier Lig

Manchester City, 10. haftada konuk olduğu West Bromwich Albion'ı 3-2 yenerek galibiyet serisini 8 maça çıkardı.

Haftanın maçında Manchester United, sahasında Tottenham'ı 1-0'lık skorla geçti.

Chelsea'nin Bournemouth deplasmanından 1-0 galip ayrıldığı haftada, Arsenal da evinde Swansea City'yi 2-1 yendi.

Liverpool ise sahasında Huddersfield Town'ı 3-0 mağlup ederek, üç hafta sonra galip geldi.

Premier Lig'de 10. maçların ardından 28 puan toplayan Manchester City, takipçisi Manchester United ile arasındaki 5 puanlık farkı korudu. İki takımı 20 puanlı Tottenham, 19'ar puanlı Chelsea ve Arsenal ile 16 puanlı Liverpool izledi.

La Liga



Lider Barcelona, La Liga'nın 10. haftasında konuk olduğu Athletic Bilbao'yu 2-0 mağlup etti.

Barcelona'nın en yakın takipçisi Valencia, deplasmanda Alaves'i 2-1 yenerek, galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

Girona deplasmanından 2-1 mağlup ayrılan son şampiyon Real Madrid, bu sezon 10. haftada 4. kez puan kaybı yaşadı.

Atletico Madrid ise evinde Villarreal ile 1-1 berabere kaldı.

La Liga'da 28 puana sahip Barcelona, liderliğini korudu. Katalan ekibini Valencia 24, Real Madrid ve Atletico Madrid 20'şer puanla takip etti.



Bundesliga

Bayern Münih, Borussia Dortmund'un puan kaybettiği 10. haftada, Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Leipzig'i 2-0 yenerek, liderliğe yükseldi.

Borussia Dortmund, milli futbolcu Nuri Şahin'in forma giydiği mücadelede, Hannover 96 deplasmanından 4-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Freiburg'da top koşturan bir diğer milli oyuncu Çağlar Söyüncü, takımının deplasmanda Stuttgart'a 3-0 yenildiği karşılaşmanın 12. dakikasında kırmızı kart gördü.

UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir'in rakiplerinden Hoffenheim ise Türk asıllı Alman milli futbolcu Kerem Demirbay'ın gol attığı maçta, evinde Borussia Mönchengladbach'a 3-1 kaybetti.

Bundesliga'nın 10. haftasının ardından 23 puanı bulunan Bayern Münih, liderliğe çıktı. Ligde Borussia Dortmund'un 20, Leipzig'in 19, Hannover 96'nın 18 puanı bulunuyor.

Serie A

Serie A'nın 11. haftasında namağlup lider Napoli, sahasında Sassuolo'yu 3-1 yendi.

Son şampiyon Juventus, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Milan'ı deplasmanda 2-0'lık skorla geçti.

Lazio'nun Benevento deplasmanından 5-1'lik galibiyetle ayrıldığı haftada, Roma da evinde Bologna'yı 1-0 mağlup etti.

Ligin namağlup diğer ekibi Inter ise bu akşam Hellas Verona'ya konuk olacak.

Ligde 31 puan toplayan Napoli'yi, 28'er puanlı Juventus ve Lazio ile birer maç eksiği bulunan 26 puanlı Inter ve 24 puanlı Roma izledi.

Ligue 1

Ligue 1'de PSG, sahasında Nice'i 3-0 yenerek liderliğini korudu.

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Monaco, deplasmanda Bordeaux'yu 2-0 yenerek, zirve yarışını sürdürdü.

Olympique Lyon'un evinde Metz'i 2-0 mağlup ettiği haftada, Atiker Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Olympique Marsilya ise Lille deplasmanından 1-0'lık galibiyetle döndü.

Ligue 1'in 11. haftası sonunda PSG, 29 puanla liderliğini sürdürdü. Monaco 25, Olympique Lyon 22 ve Olympique Marsilya 21 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.

Kaynak: AA