Avustralya Açık'ın kadın şampiyonu bugün belli oluyor

Avustralya Açık tek kadınlar finalinde son iki yılın şampiyonu Belaruslu Aryna Sabalenka ile ABD'li raket Madison Keys bugün TSİ 11:30'da karşı karşıya gelecek.

Finalde, tek kadınların dünya 1 numarası Sabalenka ile 19 numaralı seribaşı Keys karşılaşacak. Belaruslu tenisçi, maçı kazanması halinde İsviçreli Martina Hingis'ten sonra turnuvada üst üste 3 kez şampiyonluk yaşayan ilk kadın tenisçi olacak.

ABD'li raket Keys ise ilk kez Avustralya Açık finalinde mücadele edecek. 19 numaralı seribaşı Keys ise yarı finalde beş kez grand slam şampiyonu tek kadınların 2 numaralı seribaşı Polonyalı Iga Swiatek'i 5-7 ve 6-1 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yenerek adını finale yazdırmıştı.