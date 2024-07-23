Avusturya kampı sürüyor, hazırlık maçı yarın! Galatasaray-Lecce maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İkinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'nın Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning'de bulunan Galatasaray, ilk hazırlık maçında İtalya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Lecce ile mücadele edecek.

Galatasaray-Lecce maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Linz'deki Raiffeisen Arena'da oynanacak Galatasaray - Lecce maçı, TSİ 20.30'da başlayacak. Karşılaşma Spor Smart ve D-Smart Go ekranlarından canlı olarak ekranlara gelecek

Avusturya temsilcisi LASK'ın ev sahipliği düzenlenen Summer Series Upper Austria turnuvasına katılan Galatasaray, ilk etap kampında 3 hazırlık karşılaşması yapmıştı.

İlk hazırlık maçında LASK'a 3-2 mağlup olan Galatasaray, ikinci maçında ise Almanya 2. Futbol Ligi temsilcisi Fortuna Düsseldorf'a 5-2 yenilmişti. Sarı-kırmızılılar, son müsabakada ise Slovakya'nın Trencin takımını 4-1 mağlup etmişti.