Avusturya maçı sonrası İngiliz basınından Arda Güler'e övgü

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Guardian, Türkiye ve Avusturya arasında oynanan EURO 2024 son 16 turu karşılaşmasına ilişkin analiz yazısı yayımlandı.

Karşılaşmayı Leipzig Stadyumu'nda izleyen The Guardian yazarlarından Jonathan Liew, yayımladığı analiz yazısında "Heyecan verici Güler, bitiriciye dönüşürken nesiller sonra Türkiye'nin en büyük gecesine şeflik yaptı" başlığını kullandı.

Merih Demiral'ın, Türkiye'nin ve kendisinin ikinci golünü atmadan önce maçın 59. dakikasında kullanılan korneri hatırlatan Liew, Arda'nın Avusturya tribününden atılan nesnelere rağmen köşe vuruşunu kullanmaya gittiğini ve gelen ikinci golün hemen ardından Avusturya tribününe "asker selamı" verdiğine dikkat çekti.

"Arda hakkındaki her şeyi zaten biliyorduk ama..."

Arda'nın, İspanyol futbol kulübü Real Madrid'te sezon sonuna doğru patlama gerçekleştirdiğini ifade eden Liew, "Arda hakkında her şeyi zaten biliyorduk. Takım arkadaşlarının ve antrenörlerinin övgülerini gördük. Gürcistan'a attığı golü uzun mesafeli golü biliyoruz. Onun futbol topuyla neler yapabileceğini biliyorduk. Henüz bilmediğimiz şey bunu zaman yapacağıydı" dedi.

"Orkestra şefiydi, mareşaldi"

Liew yazısında, ilk yarısı Türkiye'nin 1-0'luk üstünlüğü ile biten karşılaşmanın ikinci yarısına Avusturya'nın hızlı başladığını ancak Marko Arnautovic'in gole yaklaşmasına rağmen Avusturya'nın skoru bulamadığına değindi. Avusturya baskısının artmasının ardından Arda'nın yedek kulübesinden "yardım" istediğini söyleyen Liew, teknik direktör Montella'nın bu yardım talebine Salih Özcan değişikliği ile karşılık verdiğini vurguladı.

Liew, "kaosun ve kıyasıya mücadelenin yaşandığı gecede Arda, sadece yaratıcı oyuncu değil aynı zamanda orkestra şefiydi. Sadece pasör değil, bir paşaydı. Türk futbolunun nesiller sonraki en büyük gecesinin ciğerleri, kalbi ve sahadaki enerjinin arkasındaki mareşaldi" ifadesinde bulundu.

"Hakan Çalhanoğlu'nun yokluğunda..."

İtalya liginde takımı Inter ile başarılara imza atan Hakan Çalhanoğlu'nun bu önemli karşılaşmada cezalı olduğu için forma giyemediğini aktaran Liew, "Hakan Çalhanoğlu'nun yokluğunda, turnuvanın en iyi takımlarından birine karşı, Avrupa'nın en parlak genç oyuncularından birinin liderlik edip edemeyeceği bilinmezliğini koruyordu. Bu heyecan verici yıldız, bitirici bir oyuncu olabilecek miydi? Cevabını hemen aldık" dedi.

Liew, maçın 1. dakikasında gelen golün ardından Arda'nın, rakip kaleden uzakta topu alarak oyun kurucu rolünü üstlendiğini ve İspanya liginde Osasuna karşısında orta sahadan vurduğu ancak üst direğe isabet eden şutunun bir benzerini Avusturya'ya karşı denediğini söyledi.

Arda'nın karşılaşma sırasında hırsını hiç kaybetmediğini belirten Liew, top kendisinde olmadığı zamanlarda bile Arda'nın sürekli arkadaşlarını yönlendirdiğini ve yapılan basit hatalarda takım arkadaşlarına kızdığını belirtti.

"Mert inanılmaz bir kurtarış yaptı"

Liew, karşılaşmanın bitimine 13 dakika kala Arda oyundan alınırken, Avusturya'nın hücumlarının sıklaştığını aktardı.

Avusturya'nın beraberlik golüne çok yaklaştığını söyleyen Liew, kaleci Mert Günok'un son saniyede yaptığı kurtarışa ilişkin "Mert, son saniyelerde inanılmaz bir kurtarış yaptı" dedi.