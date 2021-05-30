Ayşe Begüm Onbaşı yurda döndü

Ayşe Begüm Onbaşı, havalimanında yaptığı açıklamada, "İstiklal Marşımız okunurken tüylerim diken diken oldu." diye konuştu.

Başarılı sporcu şunları söyledi:

"Oraya Türk kadınının gücünü göstermek için gitmiştik. Her şeye rağmen performansımızdan çok memnunuz. Çok gururluyuz. Bundan sonraki hedefim Avrupa Şampiyonası. İnşallah oraya da katılım sağlayıp aynı başarıyı sürdürmek istiyoruz. Çok gururlu ve mutluyum."

19 yaşındaki Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda bireysel kadınlar finalinde 21.850 puanla altın madalya elde etmişti.