Aysu Türkoğlu, Kaiwi Kanalı yüzüşünde hedefine yaklaştı

Açık su yüzme sporcusu Aysu Türkoğlu, dünyanın en zorlu açık su rotalarından biri olarak kabul edilen Kaiwi Kanalı’nda yüzmeye devam ediyor. Türkiye saatiyle 27 Nisan Pazar günü 17:30'da yüzüşüne başlayan Türkoğlu, yaklaşık 50 kilometrelik parkuru hiç durmadan, mola vermeden ve tekneye tutunmadan kat ediyor.

Türkoğlu, kariyerinin beşinci Ocean’s Seven parkuru olan Kaiwi Kanalı-Hawaii Adaları geçişinde, akıntılar sebebiyle mesafeyi 45 kilometrenin üzerine taşıdı. 28 Nisan Pazartesi günü öğle saatleri itibarıyla bitiş noktasına yaklaşan sporcu, 17 saati aşan yüzüş süresiyle fiziksel ve mental olarak iyi durumda bulunuyor.

Aysu Türkoğlu, zorlu geçiş sırasında zaman zaman ters akıntılarla karşı karşıya kalırken, denizanaları, yunuslar ve bölgeye özgü deniz canlılarıyla sık sık temas etti. Asıl tehlike olarak görülen köpekbalıklarına karşı ise Sharkbanz adlı manyetik caydırıcı cihazı kullanıyor. Yüzüş boyunca, kendisine eşlik eden tekneden verilen beslenme desteği ile mücadelesini aralıksız sürdürüyor.

Geçişe başlamadan önce sosyal medya üzerinden duygularını paylaşan Türkoğlu, açık su yüzmenin doğayla bir bütün olma hali olduğunu vurgulayarak, “Bu yolculuk, sadece bir spor değil, doğayla bir bütün olma hali. Kaç saat sürecek? Kaç kilometre yüzeceksin? Bu soruların hiçbirinin cevabı yok.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Kulaçlarımı hepimiz için atacağım.” sözleriyle mücadelesini herkesle paylaştı.

Türkoğlu’nun Kaiwi Kanalı geçişinin gece karanlığında tamamlanması bekleniyor. Bu başarıyı elde etmesi halinde Aysu Türkoğlu, Kaiwi Kanalı’nı geçen en genç Türk sporcu olacak. Yüzüş süreci, sporcuya eşlik eden tekne üzerinden canlı takip edilebiliyor.

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