Aysu Türkoğlu'ndan yeni rekor! Kaiwi Kanalı'nı geçen en genç Türk oldu

Manş Denizi, Kuzey Kanalı, Cook Boğazı ve Catalina Kanalı gibi zorlu parkurları başarıyla tamamlayan Aysu Türkoğlu, Oceans 7 parkurlarından biri olan Kaiwi Kanalı’nı da geçerek önemli bir başarıya daha imza attı. Türkoğlu, 21 saat 7 dakikada tamamladığı Kaiwi Kanalı geçişiyle bu parkuru aşan en genç Türk yüzücü oldu.

Aysu Türkoğlu kimdir?

Aysu Türkoğlu, 2 Mayıs 2001 tarihinde Muğla'nın Bodrum ilçesinde doğdu. 2019 yılında Bodrum Fen Bilimleri Lisesi’nden mezun olan Türkoğlu, eğitimine Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü'nde devam etti.

Yüzme kariyerine, ablasının örnek olmasıyla 7 yaşında Bodrum Spor Yüzme Kulübü’nde başlayan Türkoğlu, 14 yaşında açık su yüzme branşına yöneldi.

Türkoğlu, 2022 yılında İngiltere ile Fransa arasındaki Manş Denizi'ni 16 saat 28 dakikada geçerek bu başarıyı elde eden en genç Türk sporcu olarak tarihe geçti. 2023 yılında ise Kuzey İrlanda ile İskoçya arasındaki Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçen ilk Türk kadın ve en genç Türk sporcu unvanlarını aldı.

Son olarak, 20 Mart 2024'te Yeni Zelanda’daki Cook Boğazı’nı 7 saat 21 dakikada geçerek bir başka tarihi başarıya daha imza attı.