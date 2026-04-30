Aziz Yıldırım aday olacak mı? Fenerbahçe başkan adayları belli oldu mu?

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurula gidiyor. Sadettin Saran'ın aday olması beklenmezken yeni başkanın kim olacağı merak ediliyor. Birkaç adayın ismi kulislerde konuşulurken Aziz Yıldırım'ın aday olup olmayacağı araştırılıyor.

Aziz Yıldırım aday olacak mı?

Sosyal medyada Aziz Yıldırım'ın aday olacağı iddiaları ortaya atılırken Yıldızım cephesinden henüz bir teyit gelmiş değil. Birkaç gün içinde Aziz Yıldırım'ın konuya dair açıklama yapması bekleniyor.

Fenerbahçe başkan adayları kimler?

Fenerbahçe'de başkan adayları netleşmiş değil. Sadettin Saran yeniden seçime girmesi beklenmezken Mehmet Ali Aydınlar'ın da adı bir hayli konuşuluyor. Hakan Safi'nin de aday olması bekleniyor.