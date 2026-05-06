Aziz Yıldırım aday oldu mu? Fenerbahçe başkan adayları kimler?
Fenerbahçe haziran ayında başkanlık seçimine gidiyor. En önemli konulardan biri başkana adayları... Aziz Yıldırım'ın başkan adayı olup olmayacağı da merak edilen bir başka konu...
Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu 6-7 Haziran'da yapılacak. Mehmet Ali Aydınlar dün aday olmayacağı açıklarken adayların kimler olacağı araştırılıyor. Aziz Yıldırım'ın ismi çokça geçerken özellikle Fenerbahçe taraftarı "Aziz Yıldırım aday oldu mu" diye soruyor.
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım henüz resmen adaylığını ilan etmiş değil. Kulislerde bugün Yıldırım'ın adaylığını açıklayacağı konuşuluyor.
Öte yandan Hakan Safi "Seçimli olağanüstü kongremizde Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na şartsız ve koşulsuz adaylığımı resmi olarak sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum." dedi.