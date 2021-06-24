Aziz Yıldırım: Başkan adayı olmayacağım

Fenerbahçe Kulübü’nde yaklaşan Olağan Seçimli Genel Kurul öncesinde eski başkan Aziz Yıldırım, 3 yıl sonra ilk kez kameraların karşısında...

Fenerbahçe'de seçimi kaybettiği 2018'den bu yana suskunluğunu koruyan eski başkan Aziz Yıldırım, Olağan Seçimli Genel Kurulu'ndan önce basın toplantısı düzenledi.

Aziz Yıldırım, Sarı-Lacivertlilerin dünü, bugünü ve yarını üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Aziz Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:

Başkan adayı olmayacağım. Fenerbahçe’nin geleceğinde tehlike gördüğüm için konuşacağım. Kongrede gerekirse konuşma yapacağım. 16. madde kesinlikle geçmemeli. Her şeyi satıyor, yarın kulübü de satar. Bunun önüne geçmemiz lazım.

Mahallede yönetim yapsan, bu kadar kötü yönetim olmaz. Fenerbahçe’nin geleceğini tehlikede gördüğüm için konuşacağım. İşler kötü gidiyorsa ben Fenerbahçe’yi savunurum. “3 senedir enkaz edebiyatı var. ‘Biz çok kötü bir mali tablo aldık' diyorlar. Hayır öyle bir tablo bırakmadık.

"3 senede 1 tane ağaç diktiler mi?"

Ali Koç bana yalancı diyor. Ben hayatımda yalan söylemedim. Yalan söyleseydim gidip hapis yatmazdım. Ben zona hastası olmuşum. Pantolonun kayışını çekemiyordum.

Seni affetmem, bunu bil. Seni bu seyirciyle göndereceğim. Bak Ali Koç, sen Koç'luğunu bil. Sen Vehbi Koç'un torunu, Rahmi Koç'un oğlusun. Sana gidip Darmstad'dan Serdar Dursun'u almak yakışmaz. Git Real Madrid'den Benzema'yı al. Fenerbahçe'nin geçmişinde kimler var. Anelka geldi. Daum'un sayesinde kulübede oturdu. Adam buradan gidip İngiltere'de neler yaptı?

Darmstadt'tan Serdar alıyorsan bırak başkanlığı, kim istiyorsa o yapsın. Para yok diyorsan bırak kardeşim. Parası olan gelir. Parası olmayan da gelir yapar. Para para diyorsun sende para çok. Paran olmasa kimse seni seçmez.