Aziz Yıldırım: Fenerbahçe’de akan kanı biz durduracağız

Fenerbahçe’de 6-7 Haziran’da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkan adayı Aziz Yıldırım, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul Kuyumcular Odası’nda düzenlenen kahvaltı programına katılan Yıldırım, kulübün sportif başarısızlık döneminden geçmesini eleştirerek, gelecek sezon şampiyonluğun kritik önemde olduğunu söyledi.

Fenerbahçe’nin uzun süredir istenen istikrarı yakalayamadığını belirten Yıldırım, “Bu sene eğer şampiyon olamazsak uzun yıllar şampiyon olamayız. Bunu çözecek olan tecrübedir” dedi.

“Bir yıl başkanlık yapacağım”

Aziz Yıldırım, göreve gelmesi halinde bir yıl başkanlık yapacağını ifade ederek, bu sürecin ardından yeniden seçim yapılacağını hatırlattı.

Yıldırım, “Ben 1 yıl başkanlık yapacağım. Bana ne kazandırır? 1 yıl sonra yine seçim var. Biz bütün bu riskleri aldığımıza göre inanıyoruz ki bu akan kanı biz durduracağız. Bizden başka kimse durduramaz” diye konuştu.

Ali Koç ile görüşmesini anlattı

Eski başkan Ali Koç ile Mayıs 2025’te görüştüğünü aktaran Yıldırım, seçim tarihinin eylül ayına bırakılmasının kulübe zarar verdiğini savundu.

Yıldırım, Koç’a seçimin haziran ayında yapılmasını önerdiğini belirterek, “Eylüle bırakırsan bu kulübe zarar verir” dediğini anlattı.

Ali Koç’un daha sonra kendisine yeniden dönüş yapmadığını söyleyen Yıldırım, “Seçimi eylül ayına koydular. Eylüle koyunca camiaya zarar verdi” ifadelerini kullandı.

Transferde iki santrfor hedefi

Futbolda eski sporculardan oluşan bir akıl oluşturduklarını belirten Yıldırım, transfer çalışmalarına ilişkin de bilgi verdi.

Takıma iki santrfor kazandırmayı planladıklarını söyleyen Yıldırım, bu oyuncuların isimlerinin belli olduğunu ve kulüpleriyle görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

Yıldırım, en fazla 5-6 transfer yapacaklarını belirterek, “Çok yıldız getirdik, bir şey yapmıyor. Takım yapacağız” dedi.

Transferleri sezon öncesine yetiştirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Yıldırım, “İlk defa Fenerbahçe’de bütün oyuncular hazır gelecek” ifadelerini kullandı.