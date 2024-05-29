Aziz Yıldırım: Jose Mourinho 3 yıllığına imzayı attı

Fenerbahçe'de yeniden başkanlığa aday olar Aziz Yıldırım projelerini anlattı. Yıldırım stadyum projesiyle iglili, "Stadyumu büyüteceğiz. Bu stadyum böyle olacak, 60 bin kapasite olacak. Kale arkaları 5'er bin kapasite artışına gidecek. Çatı 3 metre havaya kaldırılacak. Proje bu, inşallah 2 yıl içinde de tamamen bitireceğiz ama yapılırken maçlar oynanmaya devam edecek." diye konuştu.

Aziz Yıldırım'ın konuşmasından önemli satır başları;

"Sayın Başkan "Ben olduğum sürece Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar" dedi. Artık Fenerbahçe'yi ne kadar severseniz sevin ayrılmanız lazım. Çünkü Fenerbahçe'ye zarar vereceksiniz. Fenerbahçe siyaset üstüdür. Sadece Kadıköy'ün değil dünyanın takımıdır. Fenerbahçe üst kimliktir. Hepimiz bu çatı altında kardeşçe barışık olarak ayrışma yapmadan yaşarız. Hepimiz Fenerbahçe başarısı için mücadele ederiz. Fenerbahçe üst kimliktir. Bu çatının altındayız.

Bundan sonra da böyle olacak. Biz Fenerbahçeliler kimsenin adamı değiliz. Biz Fenerbahçe'nin adamıyız.. Fenerbahçe'nin bir doğrusu vardır o da vatan sevgisidir. Bu vatana kimler hizmet ediyorsa saygı gösteririz. Onlar da bize gösterir. Bu vatanı oluşturanlardan biri de Fenerbahçe.. 3 Temmuz'da Kuvayı Milliye ruhuyla mücadele eden Fenerbahçe, bu vatanın mihenk taşıdır. Fenerbahçe ve diğer bazı spor kulüpelri olmazsa bu ülkede barış olmaz. Barış içinde olmak için buna saygı göstereceğiz.

Şampiyonluk hedef olmalıdır. Çocuklarımız, gençlerimiz ağlıyor. Bizler üzülüp ağlıyoruz. Bundan dolayı arkadaşlarımla aday olduk. Bu Fenerbahçe raydan çıktı köprüden önce son çıkış. Siyaset üstü, siyasete bulaşmayan her zaman güçlü olan sivil toplum örgütü olarak bu ülkeye fayda verip hizmet edelim.

Devleti ve hükümetimizi ayırmamız lazım. Mücadele edeceksek devletle değil hükümetle yapmalıyız. Onlar gelip geçicidir. Devlet 3 Temmuz'da bizle helalleşerek manevi kayıpları veremez ama devlet maddi kayıplarımızı bize vermeye mecburdur. Biz devletle konuşacağız, ne kaybetmişsek geri alacağız. Bunu böyle bilin. Geldiğimizde bunu başlatacağız.

Gelir gelmez yapacağımız ilk iş...

Gelir gelmez yapacağımız ilk iş stat projesidir. 60 bin kişi kapasite olacak, kale arkalarında 5'er biner artacak. Çatı 3 metre yukarı kalkacak. Maraton ve Fenerium'da tam sahanın görülememesi ortadan kalkacak. Haftayta daha detaylı bir şekilde sizlere sunacağız. 2 yıl içinde de tamamen bitireceğiz. Stadı yaparken maçlar oynanacak. Dışarıdan kazık sistemiyle kale arkası çözülmüş olacak. İki triübün ve kale arkalarının koltuklarını söküp ayakta seyirci alalım, 'Kadıköy'den çıkış yok' sloganını yeniden yaratalım.

Yapacağımız işlerden biri de Banakalar Birliği'ne olan borcu kapatacağız. 3-4 yıl önce dolardan ve eurodan TL'ye dönüş yapıldı. Faizler en az yüzde 50. Eğer 4 milyar borcu kapatamazsak bu her sene yüzde 50 ilaveyle 5 sene sonra 10 milyara gelir, altından kalkamayız. Ülker arazisinin yanından devletle anlaşarak yapacağımız inşaatlarla 70 milyon euro Fenerbahçe'ye kalacak. Bu projeyi hayata geçireceğiz. 2 yıl içerisinde de oradan gelen parayı Bankalar Birliği'ni kapatacağız.

Kolej ve 50 yataklı otel projesi vardı. Onlar da Fenerbahçe'ye kalacak. Kolejin olduğu araziyi değerlendireceğiz Oraya 2 milyardan fazla ekim ayında fiyat biçmişlerdi. 70 milyon dolar da oradan gelir olur. Bu iki gelirle banka borçlarını kapatacağız. Banakalara borçsuz kalacağız.

Faaliyet raporlarında 12 milyar TL borç gözükmekte 29 Şubat itibariyle. Ama mart nisan mayıs aylarında ne kadar borç olduğunu kime bilmeeycek. 1 yıl sonra mali kongrede bunu öğreneceğiz Şu anda Sayın Ali Koç 'Benim Fenerbahçe'den alacağım yok.' dedi. Halbuki bu kitapçık öyle söylenmiyor. O alacağını hibe edip gelsin kongreye. Alacağım yok diyor ama kitapta alacak olması yanlıştır. Borcu 317 milyon euroya düşürdük diyor.

Halbuki verdiği kitapta 12 milyar gözüküyor. 350 milyon euro borç gözüküyor. Söyledikleriyle dağıttıkları kitapçık aynı değil. 27-28 sezonuna kadar 150 milyon euroya yakın sporculara ödenecek borç gözüküyor. Bunalrı söylemiyorlar. Tek söyledikleri 'Aziz borç bıraktı gitti'. Neredeyse 200 milyondan fazla mal varlığından dolayı artımız var. Bunu ileride kalem kalem açıklayacağım. Herhangi bir borç hikayesi yok. Kendileri kendi kafalarına göre anlatıyorlar.

Tüm tesisleri Fenerbahçelilere açacağız. Kulübe girip çıkavilecekler. Ayrıca stattaki düzenlemeleri yapacağız. Kombine loca hepsini yeniden düzelteceğiz. Karabosayı kaldıracağız.

Önümüzdeki hafta Mourinho'yu İstanbul'a getireceğim

Şampiyon yapmak için geliyorum. Yoksa 'Ben şampiyon yapmayacağım etmeyeceğim' sözüm yok Mourinho'yla ben Önder Bey'le 2 saat konuştuk. Şartlarda anlaştık gelmesi yönünde. Sonra arkadaşlarımız menajeriyle görüştü. Bir sistemde anlaştık. Cumartesi İngiltere'de konuşacağız. Anlaşma tam biterse problem yok. Tam biterse, önümüzdeki hafta Mourinho'yu İstanbul'a getireceğim.

Transferi Mourinho'yla konuşmadan bir şey diyemem. O çalışlıyor. Ondan isim alırsak açıklama yaparken söylerim.

(Aykut Kocaman gelir mi sorusuna) Mourinho 2 sene için geliyor. 2 sene sonra uzatırız. Bizden sonra gelenlere sorarsınız. Öyle bir fikrimiz yok. Mourinho gelecek. 3 yıllık antrenörüm Mourinho'dur.

Önümüzde ne federasyon ne hakemler ne dış ne iç güç duramaz. Fenerbahçe büyük camiadır. Öyle hakemle federasyonla kayıplar yaşamayacağız."