Aziz Yıldırım 'şike' davasında beraat etti
Yeniden görülen "futbolda şike" davasında Aziz Yıldırım'ın aralarında bulunduğu 4 kişinin "şike ve teşvik primi" suçlarından beraatine karar verildi.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu bazı sanıklar ile taraf avukatları katıldı.
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve bazı kulüp yöneticileri de duruşmayı izleyici bölümünden takip etti.
Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, hükümlü sanıklar Aziz Yıldırım, Abdullah Başak, İlhan Yüksel Ekşioğlu ve Ahmet Çelebi'nin "şike ve teşvik primi" suçlarından beraatlerini istedi.
Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen "futbolda şike" davasında Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 4 kişinin "şike ve teşvik primi" suçlamalarından beraatine karar verildi.
Kaynak: AA