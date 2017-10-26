ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
15 °C
  • Spor
  • Babel'in cezasına indirim

Babel'in cezasına indirim

2 maç ceza alan Babel'in cezasını Tahkim Kurulu 1 maça indirildi.

Babel'in cezasına indirim
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten Flipboard A+ A-

Süper Lig'in 8'inci haftasında oynanan Gençlerbirliği - Beşiktaş maçında direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kalan siyah-beyazlı futbolcu Ryan Babel, 2 resmi müsabakadan men cezası almıştı. Babel'in cezası Tahkim Kurulu'nun bugün açıklanan karalarıyla 1 maça indirildi.

TFF'nin internet sitesinde yayınlanan Tahkim Kurulu kararları şöyle;

Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.'nin, futbolcusu Ryan Guno Babel hakkındaki PFDK'nın 19.10.2017 tarih ve E.2017-2018/238 - K.2017-2018/301 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Ryan Guno Babel hakkında rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca verilen 2 resmi müsabakadan men cezasının, FDT'nin 13. maddesine istinaden 1 resmi müsabakadan men cezası olarak düzeltilmesine, oy birliği ile,

- Erteleme talebinin reddine, oy birliği ile karar verilmiştir.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.