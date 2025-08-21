Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Başkanı Yücel'den fair play çağrısı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonunun kuraları önceki gün Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen törenle çekildi.

İlk maçta Galatasaray ile karşılaşacak olan Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü'nün Başkanı Begüm Yücel, bu maçın kulüp adına özel bir motivasyon kaynağı olduğunu belirterek şunları söyledi:

- Yeni sezon kuralarının çekilmesiyle beraber artık heyecan resmi olarak başladı. Bu sezonun ilk maçında Galatasaray gibi köklü ve güçlü bir rakiple karşılaşacak olmak bizler için ayrı bir motivasyon ve heyecan kaynağı. Bu yıl sahadaki rekabetin yanı sıra dostluk ve fair-play ruhunun da en güzel şekilde yaşanacağına inanıyorum.

- Her ne kadar çoğu kez basketbol gündemi futbolun gerisinde kalsa da parkede de zaman zaman istenmeyen olaylara şahit oluyoruz. Buradan bu vesileyle tüm basketbol camiasına seslenmek istiyorum. Gelin bu sene fair play ruhumuz futbola örnek olsun. Kavgalarımız değil vereceğimiz birlik beraberlik fotoğrafları haber olsun.

- Bahçeşehir ailesi olarak yeni sezona sporun birleştirici gücüne inanıyor, mücadele edecek tüm takımlara sağlıklı ve başarılı bir sezon diliyoruz. Herkesin emeğinin karşılığını alabildiği bir yıl olsun.