Bahis skandalında yeni dalga: PFDK, 281 futbolcuya daha ceza verdi
PFDK, bahis soruşturması çerçevesinde incelenen bin 24 futbolcu arasından 281 isimle ilgili verilen yaptırım kararlarını duyurdu. TFF’nin bilgilendirmesine göre, disiplin kurulu; bahis oynadıkları gerekçesiyle hakkında işlem yapılan 282 futbolcudan 281’ine 45 gün ile 12 ay arasında değişen hak mahrumiyeti cezaları uyguladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), yürütülen bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcu arasından 282 isimle ilgili verilen yaptırımları kamuoyuna duyurdu.
45 gün ile 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası
TFF’nin açıklamasına göre, bahis oynadıkları gerekçesiyle disipline sevk edilen 282 oyuncudan 281’i için 45 gün ile 12 ay arasında değişen hak mahrumiyeti cezaları karara bağlandı.
Kurul, Canberk Aydemir’in bahis fiili nedeniyle daha önce cezalandırılmış olduğunu hatırlatarak bu dosyada yeniden ceza verilmesine gerek bulunmadığını bildirdi. PFDK, Aydemir’e 2 Eylül 2025’te 1 yıllık hak mahrumiyeti cezası uygulandığını daha önce açıklamıştı.