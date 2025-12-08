‘Bahis' soruşturması nedeniyle gözaltına alınan Ahmet Çakar'a anjiyo yapıldı
Bahis' soruşturması çerçevesinde gözaltına alınması sonrası rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar'a tedavi gördüğü İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde anjiyo yapıldı.
Çakar’a tedavi gördüğü İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde anjiyo yapıldığı belirtildi.
Çakar’ın durumu doktorlar tarafından izlenirken tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA