  1. Dünya Gazetesi
  2. Spor
  3. Bahreyn'de pole pozisyonu Oscar Piastri'nin
Takip Et

Bahreyn'de pole pozisyonu Oscar Piastri'nin

Formula 1 Bahreyn Grand Prix'sinde pole pozisyonunu McLaren'nin Avustralyalı pilotu Oscar Piastri kazandı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bahreyn'de pole pozisyonu Oscar Piastri'nin
Takip Et

Formula 1'de sezonun 4. yarışı olan Bahreyn Grand Prix'sinde sıralama turları 5 bin 412 metre uzunluğundaki Uluslararası Bahreyn Pisti'nde gerçekleştirildi. McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri, 1:29.841'lik derecesiyle pole pozisyonun sahibi oldu. Mercedes'ten George Russell ikinci ve Ferrari'den Charles Leclerc de yarışa üçüncü sıradan başlayacak.

Bahreyn Grand Prix'si yarın TSİ 18.00'de başlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA