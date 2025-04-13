Bakan Bak, Çimsa ÇBK Mersin ve Fenerbahçe Opet kadın basketbol takımlarını kutladı

Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İspanya’nın Zaragoza kentinin ev sahipliğinde oynanan FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Finali'nde ZVVZ USK Prag takımına yenilerek şampiyonluğu kaçıran ve ikinci olan Çimsa ÇBK Mersin’i kutluyorum. Önceki sezon üçüncü, geçen sezon ise dördüncü oldukları organizasyonda finale çıkma başarısı göstererek istikrarlı bir şekilde ilerleyen kulübümüzün oyuncularına, teknik ekip ve yönetimine teşekkürlerimi sunuyorum. Üçüncülüğü elde eden diğer temsilcimiz, son iki sezonun şampiyonu Fenerbahçe Opet’i de tebrik ediyorum."