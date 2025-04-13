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  3. Bakan Bak, Çimsa ÇBK Mersin ve Fenerbahçe Opet kadın basketbol takımlarını kutladı
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Bakan Bak, Çimsa ÇBK Mersin ve Fenerbahçe Opet kadın basketbol takımlarını kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 2'nci olan Çimsa ÇBK Mersin ve organizasyonu üçüncü tamamlayan Fenerbahçe Opet için tebrik mesajı yayımladı.

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Bakan Bak, Çimsa ÇBK Mersin ve Fenerbahçe Opet kadın basketbol takımlarını kutladı
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Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İspanya’nın Zaragoza kentinin ev sahipliğinde oynanan FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Finali'nde ZVVZ USK Prag takımına yenilerek şampiyonluğu kaçıran ve ikinci olan Çimsa ÇBK Mersin’i kutluyorum. Önceki sezon üçüncü, geçen sezon ise dördüncü oldukları organizasyonda finale çıkma başarısı göstererek istikrarlı bir şekilde ilerleyen kulübümüzün oyuncularına, teknik ekip ve yönetimine teşekkürlerimi sunuyorum. Üçüncülüğü elde eden diğer temsilcimiz, son iki sezonun şampiyonu Fenerbahçe Opet’i de tebrik ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA