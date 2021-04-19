Bakan Kasapoğlu'dan Avrupa Süper Ligi açıklaması: Katılımcılık ilkesiyle çelişiyor

Bakan Kasapoğlu, Avrupa Süper Ligi'nin "katılımcılık" ilkesiyle çeliştiğini bildirdi. Kasapoğlu, Twitter

hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa Süper Ligi projesinin futbolun yanı sıra bütün spor organizasyonlarının bir değeri olan 'katılımcılık' ilkesiyle çeliştiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, açıklamasında "Futbolda mevcut koşulların el birliğiyle geliştirilmesi gerektiğini düşünmekle birlikte; tüm spor camiasının, sporun katılımcı ve birleştirici ruhu için birlikte hareket edeceğine inanıyorum." görüşlerine yer verdi.