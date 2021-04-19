Bakan Kasapoğlu'dan Avrupa Süper Ligi açıklaması: Katılımcılık ilkesiyle çelişiyor
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Süper Ligi'nin spordaki "katılımcılık" ilkesiyle çeliştiğini açıkladı.
Bakan Kasapoğlu, Avrupa Süper Ligi'nin "katılımcılık" ilkesiyle çeliştiğini bildirdi. Kasapoğlu, Twitter
hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa Süper Ligi projesinin futbolun yanı sıra bütün spor organizasyonlarının bir değeri olan 'katılımcılık' ilkesiyle çeliştiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Bakan Kasapoğlu, açıklamasında "Futbolda mevcut koşulların el birliğiyle geliştirilmesi gerektiğini düşünmekle birlikte; tüm spor camiasının, sporun katılımcı ve birleştirici ruhu için birlikte hareket edeceğine inanıyorum." görüşlerine yer verdi.