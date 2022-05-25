Bakan Nebati, Fenerbahçe Başkanı Koç’u kabul etti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kuruluyla bir araya geldi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinde paylaşımda bulunan Bakan Nebati, “Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç ve değerli yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Koç, Nebati'ye adının ve memleketi olan Şanlıurfa'nın plaka numarasının yazdığı, 63 numaralı Fenerbahçe forması hediye etti.