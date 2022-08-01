Bakan Nebati, Kulüpler Birliği yöneticileriyle bir araya gelecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çarşamba günü Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Süper Lig'de yer alan kulüplerin başkanlarını kabul edecek.

Cumhurbaşkanlığının Dolmabahçe Ofisi’nde gerçekleşecek görüşme çarşamba günü saat 11.00’de yapılacak.

Kulüpler Birliği’nin talebi üzerine planlanan toplantıya, Bakan Nebati ile Bakan Kasapoğlu ev sahipliği yapacak.

TFF yöneticilerinin de yer alacağı toplantıda 5 Ağustos Cuma günü başlayacak Süper Lig öncesi genel değerlendirmelerin yapılması, kulüplerin mali konulardaki taleplerinin gündeme gelmesi bekleniyor.