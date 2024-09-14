Balkan Kürek Şampiyonası'nın ilk günü tamamlandı

Şampiyonada ilk gün sporcular genç kadınlar dört tek, yıldız erkekler tek çifte, yıldız erkekler iki çifte, genç erkekler dört tek, genç kadınlar dört çifte, genç erkekler iki tek, genç erkekler tek çifte, genç erkekler iki çifte, yıldız kadınlar tek çifte, yıldız kadınlar iki çifte ve yıldız erkekler sekiz tek kategorilerinde mücadele ediyor.

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, "Kıyasıya yarışlar olacak. Küçük yaş grupları olduğu için kariyerleri daha çok yeni o nedenle çok kestirilemiyor yarışlar ama biz 2 yıldır Balkan kupasını kazanıyoruz, bu yıl da iddialıyız. Kendi taraftarımızın önünde en çok birinciliği alarak kupayı kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

İlk gün sonuçları

Şampiyonada ilk gün yarışlarında genç kadınlar dört tek, genç erkekler dört tek, genç kadınlar dört çifte, genç erkekler iki tek, yıldız kadınlar tek çifte ve yıldız erkekler sekiz tek kategorilerinde Romanya, yıldız erkekler tek çifte, yıldız erkekler iki çifte, genç erkekler iki çifte ve genç erkekler tek çifte kategorilerinde Türkiye, yıldız kadınlar iki çifte kategorisinde ise Yunanistan birinci oldu.