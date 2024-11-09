Ballon d'Or sonuçları açıklandı: Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu’nun aldığı puanlar belli oldu

Ballon d'Or ödüllerinde Türk futbolcular Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler’in aldıkları puanlar belli oldu. France Football'un düzenlediği Ballon d'Or’un en iyi futbolcular listesine giren Hakan Çalhanoğlu, 15 puanla 20. sırada yer aldı. Tecrübeli oyuncu, İtalya Serie A’daki başarılı performansıyla dikkat çekerek ödül adayları arasına girmeyi başarmıştı.

Bu yıl 21 yaş altı en iyi genç futbolcuya verilen Kopa Trophy'de ise genç yetenek Arda Güler ikinci sırayı elde etti. Real Madrid forması giyen Arda Güler, Kopa Trophy’de toplam 26 puan toplayarak büyük bir başarıya imza attı. Ödülün sahibi, Barcelona forması giyen Lamine Yamal ise 113 puanla birinci oldu. Listenin üçüncü sırasında ise 20 puanla Manchester United'ın genç oyuncusu Kobbie Mainoo yer aldı.

Ballon d'Or’un sahibi ise Manchester City'nin orta saha oyuncusu Rodri oldu. İspanyol yıldız 1170 puanla ödüle layık görülürken, ikinci sırada Vinicius Jr. (1,129 puan), üçüncü sırada ise Jude Bellingham (917 puan) yer aldı.

Bu sonuçlarla birlikte Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu, dünya futbol sahnesinde önemli bir başarıya imza atarak Türk futbolunu gururlandırdı.