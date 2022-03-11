Barcelona: 0 - Galatasaray: 0
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Barcelona ile karşılaştı. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.
26. dakikada ceza yayının hemen dışında Barcelona serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Depay’ın sert şutunda kaleci Pena gole izin vermedi.
39. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Kerem’in sert şutunda top az farkla dışarı çıktı.
42. dakikada sol kanattan ceza sahasına sokulan Depay’ın sert şutunda Pena topu güçlükle çeldi.
62. dakikada son çizgiye inen Traore'nin ortasında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza yayı üzerinde buluşan Alba'nın şutu yandan dışarı çıktı.
75. dakikada sağ kanattan Traore'nin ortasında ceza sahasında oluşan karambolde Aubamayeng röveşata denedi. Savunmadan dönen top De Jong'un önünde kaldı. Bu oyuncunun şutu direğe çarptı, ardından kaleci Pena meşin yuvarlağı kontrol etti.
Stat: Camp Nou
Hakemler: Benoit Bastien xx, Hicham Zakrani xx, Aurelien Berthomieu xx
Barcelona: Ter Stegen xx, Dest xx, Araujo xx, Eric xx, Alba xx, Pedri xx, Nico xx, De Jong xx, Traore xx (Luuk de Jong dk. 80 ?), Memphis Depay x (Aubameyang dk. 61 x), Ferran x
Yedekler: Neto, Tenas, Pique, Lenglet, Mingueza, Sergio Busquets, Ricard Puig, Dembele, Martin Braithwaite
Teknik Direktör: Xavi
Galatasaray: Pena xxx, Boey xxx, Marcao xxx, Nelsson xxx, van Aanholt xxx, Berkan xx, Taylan xxx, Feghouli xx (Cicaldau dk. 79 x), Babel xx (Emre Kılınç dk. 68 xx), Kerem xx (Barış Alper dk. 90+2 ?), Mustafa Muhammed xx (Gomis dk. 68 xx)
Yedekler: Muslera, İsmail Çipe, Alpaslan Öztürk, Işık Kaan Arslan, Pulgar, Ömer Bayram, Morutan, Halil Dervişoğlu
Teknik Direktör: Domenec Torrent
Sarı kartlar: Depay, Alba (Barcelona), Berkan Kutlu, Taylan (Galatasaray)