Barcelona-Catalunya pisti, F1 İspanya Grand Prix'sine hazır
Formula 1 2024 sezonunun onuncu yarışı olan F1 İspanya Grand Prix'si, 23 Haziran Pazar günü İspanya'nın Barselona şehrindeki 'Barcelona-Catalunya' pistinde yapılacak. Bugün ise pistte birbirinden ünlü isimler ısınma turuna çıktı.
AA
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Formula 1 2024 sezonunun en önemli yarışlarından birinin öncesince bugün, pek çok takımın pilotu, üçüncü ısınma turlarına katıldı.
Isınma turlarında, Red Bull Racing takımının pilotu Max Verstappen ve Sergio Perez; Mercedes takımının pilotu Lewis Hamilton; Kick Sauber takımının pilotu Valtteri Bottas; Ferrari takımının pilotu Carlos Sainz, Charles Leclerc; Aston Martin takımının pilotu Fernando Alonso ve Lance Stroll pistte yer alan isimler arasındaydı.