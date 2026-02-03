EuroLeague'in 26. haftasında Fenerbahçe Beko, Barcelona deplasmanına çıkıyor. Rakiplerine kök söktüren Sarı Kanarya bu maçtan da galibiyetle yurda dönmek istiyor. Milyonlar mücadeleyi canlı izlemek isterken "Barcelona Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu da sıklaşıyor.

Barcelona - Fenerbahçe Beko basketbol maçı bilgileri

Barcelona - Fenerbahçe Beko maçı bu akşam 22.30'da başlayacak. Sarı-lacivertli ekibimizin mücadelesi S Sport'tan canlı ve şifreli yayınlanacak.

Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius mücadeleye dair yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Barcelona, EuroLeague’in en tecrübeli takımlarından biri. Bana göre her şey için net bir aday. Son derece iyi çalıştırılan bir ekip. Guard oyunları olağanüstü. Çok iyi oldukları üç sayılık atışları engellememiz gerekiyor. Genel olarak da bu çok tecrübeli takıma karşı her şeyi olabildiğince zorlaştırmalıyız"