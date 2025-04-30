Barcelona İnter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Barcelona İnter maçı şifresi mi?
Şampiyonlar Ligi'nde dev randevu.. Barcelona evinde İnter'i ağırlıyor. Bu heyecan dolu karşılaşmayı seyretmek isteyen binlerce futbolsever maç hakkında bilgi almak istiyor ve "Barcelona İnter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" diye soruyor.
Şampiyonlar Ligi'nde adım adım finale gidiliyor. Barcelona ve İnter yarı finalde karşı karşıya geliyor. İlk maç İspanya'da oynanacak. Futbolseverler bu maçı kaçırmak istemezken "Barcelona İnter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?", "Barcelona İnter maçı şifresi mi?" sorusuna yanıt aranıyor.
Barcelona İnter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Barcelona İnter müsabakası bu akşam saat 22.00'de Olimğic Lluis Companys Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Muhtemel 11'er
Barcelona: Szczęsny; Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez, Gerard Martín; De Jong, Pedri; Yamal, Olmo, Raphinha; Ferran Torres.
Inter: Sommer; Augusto, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Barella, Dimarco; Lautaro Martínez, Thuram.